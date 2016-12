Würzburg: Schmuck und Bargeld mit “Zetteltrick“ erbeutet

Foto: Claudia Hautumm / pixelio.de

Zetteltrickbetrüger in Würzburg. Am Mittwoch klingelte eine Unbekannte an der Wohnungstüre einer Seniorin in der Würzburger Scheffelstraße. Sie fragte nach einem Zettel und einem Stift. Die Rentnerin bat die Dame daraufhin in ihre Küche. Als die Täterin wieder gegangen war, fehlten mehrere zehntausend Euro Bargeld und Schmuck. Es ist davon auszugehen, dass ein zweiter Täter unbemerkt die weiteren Räume der Wohnung durchsucht hat. Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:• 160 cm groß• 35 Jahre alt• Kräftig• Sprach deutsch mit ausländischem Akzent• Bekleidet mit einer blauen Jacke mit Bauchgürtel

Erstellt: 08.12.16 - 15:44 Uhr



