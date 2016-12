Fußball: Letztes Auswärtsspiel des Jahres für die Kickers

Auswärtsspiel für die Würzburger Kickers. Im letzten Spiel des Jahres in der Fremde sind die Rothosen am Sonntag zu Gast beim SV Sandhausen. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt.Die Kickers wollen nach zuletzt drei Unentschieden in Folge wieder einen Sieg feiern. Gerade das Remis gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Sonntag war unglücklich. Trotz zahlreicher Chancen sprang am Ende nur ein torloses 0:0 heraus. Kickers-Coach kann in Sandhausen nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Offensivmann Patrick Weihrauch trainierte unter der Woche noch individuell und ist deshalb fraglich.Sandhausen ist derzeit in bestechender Form. Drei der letzten vier Partien konnten sie gewinnen. Einen Großteil ihrer Punkte sammelten sie bislang zu Hause. Am vergangenen Wochenende gewannen sie sogar in Unterzahl beim 1. FC Nürnberg.Mit einem Sieg könnten die Kickers erneut zur besten Auswärtsmannschaft der Liga werden. Spielbeginn im Hardtwaldstadion in Sandhausen ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

