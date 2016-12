Marktheidenfeld: Zukunft für Lichtspielhaus vorerst gesichert

Der Betrieb des Lichtspielhauses in Marktheidenfeld kann weitergehen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einem Konzeptvorschlag des Lichtspielhauses zugestimmt. Die Disco hat also ab dem kommenden Jahr nur einmal in der Woche, am Freitag, geöffnet. So haben die Anwohner zwei volle Tage Wochenende. Ausnahmen gibt es beispielsweise während der Laurenzi-Messe, an Weihnachten/Silvester oder an Fasching. Außerdem sollen die Raucher in Zukunft nicht mehr auf der Straße rauchen, sondern einen extra Bereich im Garten der Disco bekommen.In den vergangenen Jahren gab es zwischen Anwohnern und Betreibern der Diskothek mächtig Streit. Zwischenzeitlich war von einer Sperrstunde um ein Uhr die Rede, was wohl das Ende der Disco bedeutet hätte. Anschließend sollte das Lichtspielhaus an den Stadtrand zusammen mit einem Baumarkt ziehen. Weil die Miete dann aber plötzlich teurer als vereinbart werden sollte, zerschlug sich auch dieser Vorschlag.Das neue Konzept gilt vorerst für das Jahr 2017. Wie es danach weitergeht steht derzeit noch nicht fest.

