Würzburg: Programm für das Mozartfest vorgestellt

Foto: Mozartfest

"Mozart 36 - Was ist Reife?" - So heißt das Programm des Mozartfestes in Würzburg. Das findet im kommenden Jahr vom 2. Juni bis zum 2. Juli statt. Für das Festival haben die Künstler ein Programm zusammengestellt, das frühe, als auch späte Werke von Mozart beinhaltet. Im Kaisersaal der Würzburger Residenz treten unter anderem das Freiburger Barockorchester direkt zum Start auf. Aber auch die Bamberger Symphoniker unter Weltklasse-Dirigent Herbert Blomstedt spielen. Insgesamt 60 Konzerte werden aufgeführt.Karten gibt es bereits ab Freitag 9. Dezember im Internet. Schüler, Azubis und Studenten können sich bereits im Vorverkauf einen Rabatt von 50 Prozent sichern. Genau einen Monat später ist dann auch wieder das Mozarfest-Kartenbüro erreichbar.

Erstellt: 08.12.16 - 15:26 Uhr



