Handball: Wölfe wollen auswärts weiter punkten

Auswärtsspiel für die Rimparer Wölfe. Am Samstagabend sind sie zu Gast bei der HG Saarlouis. Eine Art Lieblingsgegner für die Rimparer. In drei gemeinsamen Jahren in Liga Zwei haben sie noch nie gegen Saarlouis verloren. Auch in der ersten Runde des Pokals konnte sich Rimpar ebenfalls gegen die Saarländer durchsetzen.Die Wölfe spielen eine gute Runde. Nur eine der letzten fünf Partien verloren sie, zuletzt blieben sie dreimal in Folge ungeschlagen. Unter der Woche lagen einige Spieler mit Grippe im Bett. Ob diese sechs Akteure am Samstag spielen können ist noch fraglich.Saarlouis steckt mitten im Abstiegskampf. Derzeit haben sie nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Aus den letzten sieben Spielen konnten sie nur einen Sieg holen.Spielbeginn ist am Samstag um 19:30 Uhr.

10.12.16



