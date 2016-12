Basketball: Baskets zu Gast in Oldenburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Schweres Auswärtsspiel für s.Oliver Würzburg. Am Sonntagnachmittag sind sie zu Gast bei den EWE Baskets Oldenburg. Würzburg konnte in der bisherigen Saison nicht überzeugen. Mit Playoff-Ambitionen gestartet, steht man derzeit mit nur drei Siegen auf Platz 14 in der Tabelle. Die letzten drei Spiele wurden allesamt verloren.Oldenburg steht im Moment auf Platz sechs in der Tabelle. Vor allem vor heimischem Publikum überzeugten die Oldenburger mit fünf Siegen aus sechs Spielen.Unter der Woche gab es den ersten Spielerwechsel bei den Baskets. Der Vertrag von James Southerland wurde fristgemäß beendet. Ob es weitere Veränderungen im Kader geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Dem in die Kritik geratenen Doug Spradley wurde dagegen vorerst das Vertrauen ausgesprochen.Spielbeginn in Oldenburg ist am Sonntag um 15:30 Uhr.

Erstellt: 11.12.16 - 11:00 Uhr



