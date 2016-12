Heugrumbach: Auto auf eisglatter Fahrbahn überschlagen

Überschlag auf eisglatter Fahrbahn. Bei Heugrumbach im Landkreis Main-Spessart hat ein 48-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er rutschte wegen Glätte in einer Einmündung nach links von der Fahrbahn in eine Wiese. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand aber ein Totalschaden am Auto von etwa 5.000 Euro.

Erstellt: 08.12.16 - 10:16 Uhr



