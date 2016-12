Unterfranken: Tipps gegen Autoeinbrüche

Die Polizei Unterfranken gibt Autofahrern Tipps gegen Autoaufbrüche. In den vergangenen Wochen hatten sich Diebstähle vor allem aus BMW-Fahrzeugen gehäuft. Grundsätzlich sollte man keine Wertsachen in den Fahrzeugen lassen. Außerdem wäre es besser sein Auto in einer abschließbaren Garage abzustellen. Sollte man keine Garage haben empfiehlt es sich den PKW an einer belebten und hell erleuchteten Straße zu parken. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte alleine in Kitzingen fünf BMW aufgebrochen. Dabei wurden jeweils die Lenkräder ausgebaut und geklaut.Die Täter gehen dabei gezielt vor, da sie teilweise mehrere Autos in einer Nacht aufbrechen und die Autoteile fachmännisch ausbauen. Die Beute wird dann offenbar weiterverkauft.Im Kitzinger Fall steht die Polizei noch am Beginn der Ermittlungen. Deshalb hofft sie auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung

Erstellt: 08.12.16 - 06:00 Uhr



