Würzburg: Neubau David-Schuster-Realschule abgeschlossen

Foto: Funkhaus Würzburg



Foto: Funkhaus Würzburg Foto: Funkhaus Würzburg

Der Neubau der David-Schuster-Realschule in Würzburg ist fertig. Am Mittwochmittag wurde der neue Teil offiziell übergeben. Damit ist der erste von zwei Abschnitten erfolgreich abgeschlossen. Ab Donnerstag werden vor allem die 10. Klassen in den neuen Klassenzimmern unterrichtet.Unter anderem wurden fünf Klassenzimmer, zwei Technikräume, Elternsprechzimmer, Physik-/Chemiesaal, und eine Schulküche auf drei Stockwerken errichtet. Innerhalb von knapp zwei Jahren wurde der Neubau hochgezogen. In allen neuen Klassenzimmern gibt es Internetzugang, automatische Klimaanlagen und Whiteboards.Ab dem Frühjahr soll dann auch das alte Gebäude saniert werden. Die Kosten für beide Baumaßnahmen zusammen betragen rund 4,1 Millionen Euro. Im Dezember 2017 sollen diese Arbeiten dann beendet sein.

Erstellt: 07.12.16 - 15:41 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht