Würzburg: 60 Millionen Euro für Mensasanierung und Feuerwehrschule

Foto: Funkhaus Würzburg

60 Millionen Euro für Würzburg – Dieses Geld hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags diese Woche freigegeben. Der Großteil des Geldes, rund 50 Millionen Euro, gehen in die Sanierung der alten Hublandmensa. Davon sind 10,5 Millionen Euro für die Erneuerung der Tiefgaragen gedacht. In der Mensa selbst müssen unter anderem die über 30 Jahre alte Küchentechnik, Böden, Decken und Lüftungsanlagen saniert werden. Die frühere Middle School der Leighton Barracks soll während den Bauarbeiten als Übergangslösung dienen.Die weiteren rund 10,6 Millionen Euro sind für ein 12.000 Quadratmeter großes Übungsgelände an der neuen Übungshalle der staatlichen Feuerwehrschule vorgesehen. Dort sollen realitätsnahe Übungen vom Fettbrand im Schnellimbiss bis zum Benzinaustritt an einer Tankstelle durchgeführt werden können.

Erstellt: 07.12.16 - 15:03 Uhr



zurück zur Übersicht