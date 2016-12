Kitzingen: Serie von BMW-Aufbrüchen geht weiter

Fünf BMW aufgebrochen. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Kitzingen sich an insgesamt fünf Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Dabei haben sie die Lenkräder ausgebaut und geklaut. Die Autos waren im Frankenweg, in der Alemannenstraße und in der Keltenstraße abgestellt, eines war in einer Garage im Muldenweg geparkt. Die Lenkräder wurden fachmännisch ausgebaut, nachdem jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen wurden.Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die fünf Auto-Aufbrüche in Zusammenhang stehen. Bereits in den vergangenen Wochen wurden wiederholt BMWs aufgebrochen und die Lenkräder geklaut.

