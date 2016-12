Würzburg: Mainfrankentheater mit gutem Start in die neue Saison

Guter Start des Mainfrankentheaters in die neue Spielzeit. Die Zuschauereinnahmen waren in den ersten beiden Monaten im Rahmen wie sie angedacht waren. Die Theaterleitung geht davon aus, dass man dieses Niveau auch bis zum Saisonende halten kann.In den vergangenen Jahren waren die Einnahmen immer wieder unter dem Geplanten. Folge war ein Defizit, das aus Mitteln der Stadt aufgefangen werden musste. Am vergangenen Sonntag feierte das Gebäude des Mainfrankentheaters 50. Geburtstag. Rund 20.000 Stücke wurden seitdem aufgeführt, alleine im Oktober gab es sieben Premieren.

