Schweinfurt: Arbeiter stirbt in Müllauto

Foto: Funkhaus Würzburg

Tod im Müllauto. Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist am Mittwochmorgen ein 57-Jähriger Mann auf dem Gelände des Bauhofs in Schweinfurt gestorben. Der Mann hatte das Müllauto gereinigt – dabei er geriet aus ungeklärten Gründen in die laufende Müllpresse des LKW. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb.

Erstellt: 07.12.16 - 10:48 Uhr



