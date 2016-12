Basketball: James Southerland verlässt s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Vertrag von James Southerland fristgemäß beendet. Der 26-jährige US-Amerikaner verlässt wie geplant nach zwei Monaten s.Oliver Würzburg. Er war zu Saisonbeginn nachverpflichtet worden, weil sich Marshawn Powell verletzt hatte. Powells Verletzung ist aber wieder ausgeheilt. Er konnte bereits am vergangenen Wochenende gegen Alba Berlin wieder eingesetzt werden.James Southerland wurde in elf Partie eingesetzt und erzielte im Schnitt 5,6 Punkte. Möglicherweise gibt es in den kommenden Wochen weitere Veränderungen im Kader der Baskets. Nach elf Spieltagen haben die Würzburger bislang nur drei Siege feiern können.

Erstellt: 07.12.16 - 10:32 Uhr



zurück zur Übersicht