Geiselwind: Freizeit-Land mit neuem Besitzer

Das Freizeitland Geiselwind hat einen neuen Besitzer. Schausteller Matthias Mölter aus Coburg übernimmt den Freizeitpark zum ersten Januar 2017, hat er dem Internet-Portal Parkerlebnis.de bestätigt.Bis Anfang April die neue Saison beginnt, will Mölter jede Menge Neuerungen einführen. Der Park soll in unterschiedliche Themen gegliedert werden, das Show-Konzept wird überarbeitet. Außerdem will Mölter verschiedene neue Fahrgeschäfte installieren.Für das erste Jahr hofft Mölter auf 220.000 bis 260.000 Besucher: das wäre ein deutliches Plus im Vergleich zur zurückliegenden Saison.

