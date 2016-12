Grafenrheinfeld: Spekulationen über AKW-Reaktivierung vom Tisch

Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld wird nicht wieder hochgefahren. Nach dem Urteil über die Entschädigungen der Atomkraftwerks-Betreiber sind die Gedankenspiele über ein erneutes Ans-Netz-Gehen vom Tisch. Bei einem Erörterungstermin zum Rückbau des AKW in Grafenrheinfeld im Oktober hatte der Betreiber PreussenElektra eine Wiederinbetriebnahme nicht ausgeschlossen. Man wollte damals abwarten was das Bundesverfassungsgericht entscheidet.Laut der aktuellen Entscheidung des Gerichts müssen die Atomkonzerne zwar entschädigt werden, weil ihnen die ursprünglich versprochene Laufzeitverlängerung gestrichen wurde. Den Atomausstieg an sich bestätigte das Gericht allerdings.

Erstellt: 07.12.16 - 06:46 Uhr



