Unterfranken: Weinkönigin wird in Veitshöchheim gewählt

Foto: Funkhaus Würzburg

Erst in zwei Wochen kann man sich bewerben, doch schon jetzt sind drei mögliche Interessentinnen im Gespräch. Am 10. März kommenden Jahres wird die neue Fränkische Weinkönigin in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim gewählt. Die Bewerbungsphase soll in der Woche vor Weihnachten starten und bis zum 9. Januar andauern. Das teilte der Fränkische Weinbauverband am Dienstagvormittag mit. Laut Weinbaupräsident Artur Steinmann gab es bereits jetzt drei mögliche Interessentinnen.Die Wahl der Fränkischen Weinkönigin können rund 650 Gäste in den Mainfrankensälen besuchen. Die Karten für die Veranstaltung kosten, wie auch in diesem Jahr, 37,50 Euro. Außerdem wird die Veranstaltung auch als Livestream im Internet übertragen.

Erstellt: 06.12.16 - 17:22 Uhr



