Würzburg: Schnelles Internet im Gewerbegebiet Ost

Foto: R_K_B_by_Q.pictures_pixelio.de

Ausbau des schnellen Internets in Würzburg. Am Dienstagmittag war symbolischer Spatenstich für die Erschließung des Gewerbegebiets Ost mit modernster Glasfasertechnologie. Die WVV arbeitet in diesem Bereich mit der Münchner Telekommunikationsunternehmen M-net zusammen. So soll das Gewerbegebiet noch attraktiver werden. Bis zu 300 Unternehmen könnten in Zukunft von dem schnelleren Internet profitieren. Auch rund 160 Privathaushalte im Gewerbegebiet können sich darauf freuen.Bis Sommer 2017 sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. Ab Juni könnten die Firmen dann im schnellen Internet surfen.

Erstellt: 07.12.16 - 06:20 Uhr



zurück zur Übersicht