Basketball: Doug Spradley bleibt vorläufig Coach bei den Baskets

Foto: s.Oliver Würzburg

Doug Spradley bleibt vorerst Trainer bei s.Oliver Würzburg. Mit nur drei Siegen aus elf Spielen hinken die Baskets ihren eigenen Ansprüchen von einem Playoff-Platz weit hinterher. Vor allem Trainer Doug Spradley stand in den vergangenen Wochen besonders im Kreuzfeuer der Kritik. Der soll aber in den kommenden Wochen weitermachen, das bestätigte Steffen Liebler, Geschäftsführer von s.Oliver Würzburg. Man werde aber in der derzeitigen Situation alle möglichen Szenarien durchdenken. Ein direktes Ultimatum bis zum Ende des Jahres eine gewisse Anzahl von Spielen zu gewinnen gebe es aber nicht. Doug Spradley hatte seinen Vertrag Anfang des Jahres bis 2018 verlängert.Die Frage, ob man neue Spieler holen werde wollte Liebler nicht beantworten. Es sei schwierig während der Saison gute Spieler zu verpflichten. Nicht umsonst hätten die freien Spieler derzeit keinen Verein.

Erstellt: 06.12.16 - 15:00 Uhr



