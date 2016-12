Unterfranken: Weniger Übernachtungsgäste in der Region

Foto: Daniel Gast_pixelio

Mehr Tagestouristen, aber weniger Übernachtungen in der Region. Das hat das Bayerische Landesamt für Statistik herausgefunden. In Unterfranken ist die Zahl der Übernachtungen von Gästen im Oktober um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Dennoch waren es noch über 676.000 Übernachtungen. Zusätzlich kamen knapp 284.000 Tagesgäste in der Region an. Das sind 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Insgesamt boomt der Fremdenverkehr in Bayern und Unterfranken aber weiter. Zwischen Januar und Oktober gab es fast 31 Millionen Gästeankünfte, davon über 2,5 Millionen in Unterfranken. Dazu kommen knapp 80 Millionen Übernachtungen im Freistaat, davon über sechs Millionen in der Region.

Erstellt: 08.12.16 - 06:10 Uhr



