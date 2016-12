Würzburg: hochwertiges e-Mountainbike für mehrere tausend Euro gestohlen

Foto: Florian Schmilinsky / pixelio.de

Ein extrem hochwertiges e-Mountainbike ist in den letzten Tagen in Würzburg geklaut worden. Der Dieb hatte es auf ein Rad der Marke Specialized im Wert von rund 4.700 Euro abgesehen. Es war im Fahrradkeller eines Wohnhauses in der Salvatorstraße abgestellt. Auch aus einem Nachbarhaus war in den letzten Tagen ein hochwertiges Bike verschwunden. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Erstellt: 06.12.16 - 11:37 Uhr



zurück zur Übersicht