Würzburg: Vergewaltigung einer Prostituierten vor Gericht

Wegen Vergewaltigung einer Prostituierten muss sich am Donnerstag ein Freier vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Der 20-Jährige wollte Mitte Juli in der Gattingerstraße in Würzburg die Dienste einer Hure in Anspruch nehmen. Im Bus der Prostituierten soll er sie jedoch am Hals gepackt und fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgte haben. Der Frau gelang es nach 15 Minuten den Mann zu beruhigen. Aus Angst vor weiteren Angriffen hatte sie laut Anklage dann noch ungeschützten Sex mit ihm. Danach soll der Angeklagte den Geldbeutel der Prostituierten mit 350 Euro genommen und den Bus verlassen haben. In einer nahegelegenen Tankstelle rief Frau die Polizei um Hilfe. Wenig später konnte der 20-Jährige, der ihr gefolgt war, festgenommen werden.

Erstellt: 08.12.16 - 05:40 Uhr



