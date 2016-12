Würzburg/Bamberg: Telefonauswertung des festgenommenen Syrer dauern an

Ermittlungen gegen 28-jährigen Syrer dauern an. Der Mann soll mit Anschlägen in Deutschland gedroht haben und wurde Anfang Oktober in Würzburg festgenommen. Derzeit werden seine Telefondaten ausgewertet. Das sei sehr umfangreich, das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg, die den Fall betreut. Genauere Infos gibt es im Moment nicht. Zuletzt wurde aber angedeutet, dass der 28-Jährige vielleicht sogar länger als sechs Monate in U-Haft sitzen könnte. Diese Frist könnte vom Oberlandesgericht verlängert werden, wenn der Umfang der Ermittlungen besonders groß ist.Der Syrer kam vor etwa zwei Jahren nach Deutschland und studierte zuletzt in Würzburg Medizin. Er soll in seinem näheren Umfeld mit möglichen Anschlägen gedroht haben. Bei Durchsuchungen hatten Ermittler bislang offenbar aber keine konkreten Anschlagspläne gefunden.

