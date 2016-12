Würzburg: Geflohener Häftling vor Gericht

Geflohener Häftling vor Gericht. Am Dienstag steht ein 42-jähriger Häftling erneut vor Gericht. Während eines Arztbesuches in der Würzburger Eichhornstraße Anfang Juli wurden dem Gefangenen die Handschellen für eine Untersuchung abgenommen. Diese Gelegenheit nutze er, um zu fliehen. Wenige Meter weiter wurde er von seinem Bewacher zwar in einem Haus gefunden, als dieser ihn mit Pfefferspray überwältigen wollte, drehte der 42-Jährige das Spray um und sprühte dem Beamten ins Gesicht. Auf seiner Flucht verletzte er noch einen weiteren Mann mit dem Pfefferspray. Erst mehrere Tage später konnte der Flüchtige in einer Einrichtung für Bedürftige festgenommen werden. Nun muss er sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

