Gemünden: Vorarbeiten für Sanierung der Mainbrücke gehen voran

Foto: Staatliches Bauamt

Vorarbeiten fast abgeschlossen. Für die Sanierung der Mainbrücke in Gemünden müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Bis zum Ende diesen Jahres sollen diese abgeschlossen sein. Aktuell wird noch an dem provisorischen Kreisverkehr und der Fähranlegestelle gebaut. Bis Weihnachten sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Das wurde im Bauausschuss des Landkreises Main Spessart am Montag bekannt. Eine Fähre ist notwendig, weil es keine zweite Brücke über den Main in Gemünden gibt.Gesperrt werden soll die Mainbrücke in Gemünden voraussichtlich ab dem 1. Februar 2017. Die Sanierung soll dann rund eineinhalb Jahre dauern und insgesamt rund 25 Millionen Euro kosten.

Erstellt: 06.12.16 - 06:30 Uhr



