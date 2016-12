Würzburg: Flüchtlinge als Helfer in der Bahnhofsmission

Foto: Werner Krüper

Einmaliges Ehrenamtsprojekt der Bahnhofsmission Würzburg gestartet. Flüchtlinge sollen in Zukunft als ehrenamtliche Helfer in der Bahnhofsmission helfen. Insgesamt fünf von ihnen sollen demnächst eingesetzt werden. Ein erstes Mitglied soll eine Frau aus Bosnien werden, die bereits vor längerer Zeit geflohen ist. Sie hat sich mittlerweile mit ihrer Familie in Würzburg niedergelassen.Jetzt werden noch weitere Geflüchtete gesucht, die helfen wollen. Sie sollen mindestens 21 Jahre alt sein und relativ gut deutsch sprechen. Dann könnten sie sich sechs Stunden pro Woche einbringen.In die Bahnhofsmission kommen immer mehr Menschen, die nicht aus Deutschland stammen: Innerhalb von fünf Jahren habe sich deren Zahl pro Jahr auf über 13.000 Kontakte mehr als verdoppelt. Da in den letzten Jahren die Flüchtlinge auch in der Würzburger Bahnhofsmission um Hilfe gebeten haben, können sie nun einen Teil der Hilfe zurückgeben.

