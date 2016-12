Urspringen: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Mutmaßlicher Drogendealer in Urspringen, im Landkreis Main-Spessart, festgenommen. Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitag verschiedene Drogen gefunden. Unter anderem wurden rund 80 Gramm Amphetamin, 320 LSD-Trips, sowie Opium und andere Drogen sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.Gegen ihn wird nun wegen unterschiedlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Erstellt: 05.12.16 - 16:32 Uhr



zurück zur Übersicht