Mainfranken: Kritik an verabschiedetem Bundesverkehrswegeplan

Foto: Funkhaus Würzburg

Die schlimmste Befürchtung der B26n-Gegener ist eingetroffen. Am vergangenen Freitag wurde der Bundesverkehrswegeplan beschlossen und damit der Bau der B26n wahrscheinlicher. Die Westumgehung-Würzburg sei nicht zu Ende gedacht und bringe mehr Verkehr nach Karlstadt und die umliegende Region, als Entlastung geschaffen werde, heißt es vom Verein der B26n-Gegner. Bis die B26n an die A3 angeschlossen werde, kämen so 15.000 Fahrzeuge täglich durch Karlstadt und es gebe keine sinnvolle Weiterführung für sie. Außerdem sei die nicht durchgeführte Prüfung nach Alternativen ein Skandal und werde juristische Folgen haben.Positiv sieht der Verein auf die Aufnahme der B26-Ortsumfahrung Gemünden in den Bundesverkehrswegeplan. Sie sei eine echte Alternative zur B26n.

Erstellt: 05.12.16 - 16:09 Uhr



