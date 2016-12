Würzburg: Sexuelle Belästigung im Zug offenbar frei erfunden

Falsche Beschuldigungen im ICE. Weil eine Frau im Zug am Samstag zwischen München und Frankfurt ihre Ruhe haben wollte, behauptete die 46-Jährige gegenüber der Polizei, dass ein Mann sie sexuell belästigt hatte. Im Würzburger Hauptbahnhof wurde der Fall untersucht und es stellte sich heraus, dass sich der beschuldigte Mann aus Kassel mit seiner Lebensgefährtin in das Zugabteil gesetzt hatte, in dem die 46-Jährige saß. Diese soll das Pärchen daraufhin mehrfach aufgefordert haben, das Abteil wieder zu verlassen, da sie zuerst im Abteil gewesen sei, ihre Ruhe haben wolle und andernfalls die Polizei rufen werde.Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem gegen die Frau wegen falscher Verdächtigung und Beleidigung.

