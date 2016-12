Lkr. Würzburg: Öffentlicher Nahverkehr soll weiter verbessert werden

Mehr Busse nach Gerbrunn und nach Giebelstadt. Das ist ein Punkt im ÖPNV-Maßnahmen-Plan, der am Montag im Kreistag Würzburg vorgestellt wurde. Vor allem nach Gerbrunn sind die Busse oftmals durch die Nähe zur Uni stark überfüllt. Außerdem sollen ab Februar Bürgerworkshops in verschiedenen Regionen des VVM abgehalten werden. Dort kann man Feedback geben wie die Busanbindungen in den vergangenen Jahren waren und wie man sie vielleicht noch verbessern kann.Für die Maßnahmen sind zusätzliche Mehrkosten von 200.000 bis 250.000 Euro angedacht. Jedoch sei man insgesamt mit der Entwicklung des ÖPNV sehr zufrieden. Man müsse nur an kleinen Stellschrauben drehen, so ein Sprecher.

Erstellt: 06.12.16 - 06:00 Uhr



