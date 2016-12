Würzburg: Frau wird an Bushaltestelle angegriffen und geschlagen

Tätlicher Angriff auf 22-jährige Frau in Würzburg. Sie war am Sonntagabend in der Nürnberger Straße auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. Ein unbekannter Mann folgte ihr und schlug der Frau mehrmals ins Gesicht. Außerdem zog er an ihren Haaren. Weil die Frau um Hilfe schrie, stoppte ein Autofahrer. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Gattinger Straße.Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und etwa 180 cm groß. Er hatte kurze dunkle Haare, eine helle Haut und eine sehr schlanke Figur. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jogginghose, einer dunklen Jacke und einer auffälligen Silberkette mit großen Kettengliedern.Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Erstellt: 05.12.16 - 14:02 Uhr



