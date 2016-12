Dettelbach: Narkosemittel in Raviolidose geschmuggelt

“Schweine-Speed“ in Raviolidose gefunden. Bei einer Fahrzeugkontrolle des Zoll in Dettelbach wurden knapp 360 Gramm des Narkosemittels Ketamin sichergestellt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte wurde das Arzneimittel Mitte November in einer manipulierten Arzneimitteldose gefunden. Die vier Insassen des kontrollieren Wagens wurden vorläufig festgenommen, sind aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ihnen drohen jetzt bis zu drei Jahren Gefängnis. Bei Ketamin handelt es sich um ein Narkosemittel aus der Notfall- und Tiermedizin, dass mittlerweile auch als Partydroge verwendet wird. Aufgrund seines Einsatzes bei Tiertransporten wird es umgangssprachlich auch als “Schweine-Speed“ bezeichnet.Im November hatte der Zoll mit neun Aufgriffen ungewöhnlich häufig mit Drogen und Arzneimitteln zu tun. Dabei handelte es sich aber eher um kleinere Mengen an unter anderem Marihuana, Kokain und Heroin. In der Regel sind es pro Monat sonst ein bis zwei Fälle.

