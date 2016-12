Handball: Vertragsverlängerungen für Rimparer Eigengewächse

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Gute Nachricht für die Fans der Rimparer Wölfe. Sowohl Torhüter Max Brustmann, als auch Julian Sauer haben ihre Verträge bis 2019 beim Handball-Zweitligisten verlängert. Damit spielen zwei wichtige Spieler weiterhin in ihrer Heimat Handball. Julian Sauer ist bereits seit Landesligazeiten ein Teil der Wölfe. Max Brustmann ist einer der Garanten für die guten Leistungen seines Teams. Er gehört zu den besten Keeper der Liga.Auch Trainer Matthias Obinger freut sich über die Vertragsverlängerungen. Es sei ein tolles Zeichen und ein klares Bekenntnis zum Bundesligahandball in Rimpar und Würzburg. Die Wölfe stehen nach 15 Spieltagen auf Platz vier in der Tabelle nur drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz.

Erstellt: 05.12.16 - 11:24 Uhr



