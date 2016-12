Würzburg: Leiche aus dem Main geborgen

Foto: Funkhaus Würzburg

Leiche im Main. Am Montagmorgen ist in Würzburg eine tote Frau geborgen worden. Sie wurde im Bereich der Alten Mainbrücke gefunden. Es handelt sich um eine 77-jährige Würzburgerin, die am Samstag zuletzt gesehen wurde. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich wohl um Selbstmord.

Erstellt: 05.12.16 - 10:00 Uhr



