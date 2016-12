Würzburg: Auszeichnung am Tag des Ehrenamts

Hohe Auszeichnung für Würzburger. Bernhard Meißner bekommt anlässlich des internationalen Tag des Ehrenamts am Montag das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Er ist damit einer von 13 Ehrenamtlichen, die am Montag von Bundespräsident Gauck ausgezeichnet werden. Meißner ist Schulpsychologe und engagiert sich seit Jahrzehnten im Bereich Krisenintervention. Europaweit hat er als Lehrer geschult, wie in Krisensituationen reagiert werden sollte. So wurde er 2002 nach dem Amoklauf an einer Schule in Erfurt angefordert.Insgesamt leben in ganz Unterfranken etwa 360.000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Erstellt: 05.12.16 - 06:48 Uhr



