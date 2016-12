Handball: Wölfe spielen Unentschieden gegen Nordhorn-Lingen

Unentschieden für die Rimparer Handballer. Die Partie zwischen den Wölfen und der HSG Nordhorn-Lingen ist am Sonntagabend 22:22 ausgegangen. Den Ausgleich kassierten sie erst wenige Sekunden vor Spielende vor rund 1.600 Zuschauern in der s.Oliver Arena. Für die Wölfe war es das erste nicht gewonnene Heimspiel seit sechs Partien. In der Tabelle verbessern sich die Wölfe auf Platz vier. Damit sind sie nur einen Platz hinter den Aufstiegsplätzen zur Handball Bundesliga.

