Würzburg: Sachbeschädigung an Straßenbahn

Foto: Funkhaus Würzburg

Sachbeschädigung in der Straßenbahn. In einer Bahn der Linie 1 hat ein Unbekannter am Samstag großen Schaden angerichtet. Offenbar schlitze er während der Fahrt den sogenannten Faltenbalg, also das bewegliche Glied des Zuges, mit einem scharfen Gegenstand auf. Der Schnitt ist etwa 25 Zentimeter lang. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Erstellt: 04.12.16 - 16:47 Uhr



