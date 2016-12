Fußball: Drittes Unentschieden in Folge für die Kickers

Foto: Würzburger Kickers

Am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht. Am Sonntagnachmittag haben die Würzburger Kickers vor gut 10.200 Zuschauern in der 2. Fußball Bundesliga 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Die Rothosen waren über die gesamte Spielzeit gesehen das aktivere Team mit den besseren Torchancen. Zweimal trafen sie Aluminium, einmal war der Ball sogar hinter der Linie, doch der Treffer wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt. Durch das 0:0 sind die Kickers seit vier Spielen unbesiegt, spielten aber auch zuletzt dreimal remis in Serie.Die Kickers bleiben damit auf Platz acht in der Tabelle. Am kommenden Sonntag sind zu Gast beim direkten Tabellennachbarn SV Sandhausen.

Erstellt: 04.12.16 - 15:23 Uhr



