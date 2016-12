A3 / Randersacker: Mit aufgeklappter Motorhaube über die Autobahn

Mit aufgeklappter Motorhaube war ein Auto am Samstag auf der A3 unterwegs. Der Wagen konnte bei Randersacker angehalten werden, nachdem mehrere Autofahrer die Polizei informiert hatten. Bei einem Auto aus Österreich war die Motorhaube über die Windschutzscheibe geklappt, der Fahrer hatte zum Sehen nur einen kleinen Schlitz unterhalb der Motorhaube. Der 66-Jährige Österreicher stand unter starken Medikamenten und war nicht fahrtüchtig. Er gab an, der Schaden sei durch eine Kollision mit der Leitplanke zustande gekommen. Zunächst hätte er die Motorhaube noch mit einem Schnürsenkel gesichert gehabt. Ermittlungen ergaben, dass sich der Unfall bereits im Bereich Weiden in der Oberpfalz ereignet hatte. Gegen den Österreicher wird jetzt ermittelt.

