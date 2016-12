A3 / Würzburg: Auto rollt rückwärts auf LKW

Foto: Funkhaus Würzburg

Kurioser Unfall an der A3 bei Würzburg. An der Rastanlage Würzburg-Nord ist ein Auto mit dem schlafenden Fahrer gegen einen Lastwagen geprallt. Gegen 4.15 Uhr am Samstagmorgen hatte der Mann in einem abgesperrten Baustellenbereich der Rastanlage eine Pause eingelegt. Als der Fahrer schlief rollte der Wagen jedoch rückwärts in den Einfahrtbereich der Rastanlage. Ein LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der schlafende Autofahrer betrunken war. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis, der Führerschein war ihm bereits abgenommen worden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 15.000 Euro.

Erstellt: 04.12.16 - 10:13 Uhr



zurück zur Übersicht