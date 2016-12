Münsterschwarzach: Auto geht in Flammen auf

Foto: Funkhaus Würzburg

Auto geht in Flammen auf. Der BMW einer 81-jährigen Frau hat am Samstagnachmittag in Münsterschwarzach plötzlich Feuer gefangen. Aus dem Motorraum des Autos stieg plötzlich Rauch aus. Die Frau konnte anhalten und sich und ihren Mann in Sicherheit bringen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Wagen. Neben der Feuerwehr halfen beim Löschen auch Mitglieder der benachbarten Abtei. Das Auto wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ursache war offenbar ein Kabelbrand.

Erstellt: 04.12.16 - 09:56 Uhr



