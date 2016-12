Basketball: Würzburger verlieren gegen Alba Berlin

Foto: s.Oliver Würzburg

Erneute Niederlage für s.Oliver Würzburg. Beim Heimspiel gegen Alba Berlin unterlagen die Würzburger am Samstagabend mit 77:86. Damit setzen die Basketballer ihre schwache Leistung der vergangenen Spieltage weiter fort. Die Niederlage bedeutet auch, dass die Luft für den Trainer der Würzburger, Doug Spradley, immer dünner wird, denn bereits vergangene Woche war von Fanseite Kritik an seiner Person laut geworden. Nächstes Spiel der Würzburger ist am Sonntag in einer Woche. Dann geht es auswärts gegen die EWE Baskets Oldenburg.

Erstellt: 03.12.16 - 22:27 Uhr



