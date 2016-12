Kitzingen: 70-jährige Renate Bambach vermisst

Foto: Polizei

Vermisstensuche im Raum Kitzingen. Seit Donnerstag wird die 70-jährige Renate Bambach aus Kitzingen vermisst. Es ist möglich, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet.Ersten Hinweisen zur Folge wurde Frau Bambach nochmals am Freitag gegen 09:15 Uhr in der Mainbernheimer Straße in Etwashausen gesehen. Ein Taxifahrer berichtete zusätzlich, er habe gegen 16:00 Uhr eine Dame in der Kitzinger Kaiserstraße gesehen, zu der die Beschreibung passen könnte.Insbesondere auf Grund der sehr kalten Temperaturen und der Gefahr, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befinden könnte, bittet die Kitzinger Polizei dringend um Hinweise.Wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Renate Bambach hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:- 150 cm groß- kräftige Statur- weiße Haare- Brillenträgerin- Bekleidet mit einer olivgrünen Steppjacke und schwarzen Halbschuhen

Erstellt: 03.12.16 - 16:05 Uhr



zurück zur Übersicht