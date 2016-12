Kreuzwertheim: Einbrecher offenbar gestört

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Gleich zwei Häuser in Kreuzwertheim wurden am frühen Freitagabend Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen drangen sie über Fenster in die Wohnräume ein. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses stellte bei ihrer Heimkehr fest, dass Unbekannte im Haus gewesen sein müssen. Nach ersten Einschätzungen der Beamten wuden sie aber bei der Tat gestört und haben das Anwesen durch ein Kellerfenster wieder verlassen. Bei der Überprüfung der Nachbarhäuser wurde festgestellt dass auch in ein zweites Anwesen in der Nachbarschaft eingebrochen worden war. In beiden Fällen steht noch nicht abschließend fest, ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben. Der entstandene Sachschaden dürfte zusammen bei über 1.000 Euro liegen.

Erstellt: 03.12.16 - 16:15 Uhr



