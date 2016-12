Würzburg: Ladendiebin flüchtet

Ladendiebstahl in der Würzburger Innenstadt. In einem Geschäft in der Eichhornstraße wurde am Freitag eine junge Frau beobachtet, wie sie Gegenstände im Wert von etwa 15 Euro stahl. Nachdem der Ladendetektiv sie ansprach und festhalten wollte, fing sie an um sich zu schlagen und konnte schließlich flüchten.Die Frau soll etwa 21 Jahre alt sein, ist 1,70 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit war sie mit einer cremefarbenen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet.

Erstellt: 03.12.16 - 14:50 Uhr



