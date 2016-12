Reichenberg: Einbrecher schlagen dreimal zu

Foto: Markus Igelsbrück / pixelio.de

Einbruchsserie in Reichenberg. In gleich drei benachbarte Häuser sind unbekannte Täter am Freitagabend eingedrungen. Sie hebelten jeweils Terrassen- und Balkontüren auf und durchsuchten die Anwesen. Eine Anwohnerin stellte eine aufgehebelte Hintertür fest und rief die Polizei. Bei ihr wurde eine kleine Menge Bargeld gestohlen. Auch in zwei benachbarte Häuser waren die Einbrecher eingestiegen. Ob dort auch etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar.

Erstellt: 03.12.16 - 14:05 Uhr



