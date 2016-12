Kitzingen: Dreimal Kräutermischung aufgefunden

Die Polizei hat in Kitzingen am Freitag gleich dreimal Tütchen mit sogenannten Kräutermischungen gefunden. Zuerst fanden die Polizisten ein Tütchen in der Unterhose eines Autofahrer, am Nachmittag wurde in einer Wohnung Kräutermischung gefunden. Zuletzt wurden am Abend nach einem Familienstreit ebenfalls eine kleine Menge der “Legal Highs“ von den Polizeibeamten sichergestellt.In allen drei Fällen wird gegen die Besitzer ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Legal Highs tragen oft verharmlosende Namen wie Kräutermischung oder Badesalz, enthalten aber oft unbekannte Wirkstoffe, die im schlimmsten Fall auch zum Tod führen können.

