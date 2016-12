A3 / Würzburg: Auto rollt rückwärts auf Autobahn

Handbremse vergessen. Am Samstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A3 bei der Rastanlage Würzburg Nord. Ein Auto-Fahrer wollte unmittelbar nach Beginn der Einfahrt der Rastanlage eine Ruhepause einlegen. Er vergaß allerdings die Handbremse anzuziehen. So rollte das Auto rückwärts zurück auf die Autobahn Richtung Frankfurt. Ein LKW-Fahrer wollte noch ausweichen, aber es kam zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Führerschein konnte ihm allerdings nicht abgenommen werden, denn er hatte gar keine Fahrerlaubnis. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf rund 15.000 €.

Erstellt: 03.12.16 - 11:18 Uhr



