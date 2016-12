Würzburg: Mehrfach gegen Kopf getreten

Schlägerei in der Würzburger Innenstadt. Am Donnerstagabend wurde im Bereich einer Bushaltestelle in der Juliuspromenade ein Mann leicht verletzt. Nach einem Streit zwischen ihm und einem anderen Mann kam es zu einer Schlägerei. Schließlich fiel einer der beiden zu Boden und ihm wurde mehrfach gegen den Kopf getreten. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes schritten daraufhin ein und trennten die beiden. Der am Boden Liegende wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, er wurde nur leicht verletzt.

