Basketball: Baskets wollen zweiten Heimsieg gegen Alba Berlin

Schafft s.Oliver Würzburg die Trendwende? Am Samstagabend empfangen sie zum Heimspiel Alba Berlin. Die Baskets wollen im sechsten Heimspiel endlich ihren zweiten Heimsieg feiern. Würzburg zeigte zuletzt in Jena spielerisch eine schwache Leistung. Deshalb steht vor allem Trainer Doug Spradley unter Druck die Wende zu schaffen. Viele Fans forderten nach der letzten Partie den Rauswurf des Trainers.Alba konnte in der bisherigen Saison auch noch nicht restlos überzeugen. Im November gewannen sie aber drei von vier Spielen und stabilisierten ihre Leistung. Für Berlin ist die Partie in Würzburg das dritte Auswärtsspiel innerhalb von sechs Tagen.Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Samstag um 20:30 Uhr. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse am Samstag ab 19 Uhr.

Erstellt: 03.12.16 - 08:00 Uhr



